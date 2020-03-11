Шахтер и Динамо сыграют без зрителей: в УПЛ закроют трибуны на ближайшие туры

В связи с карантином в Украине матчи в украинском футболе будут проходить без болельщиков.

23-й и 24-й туры Украинской Премьер-лиги пройдут при пустых трибунах.

Об этом сайту Tribuna.com сообщили в УПЛ. Информацию подтверждает также официальный сайт донецкого "Олимпика".

Данное решение принято в связи с карантином, который введен в Украине с целью противодействия коронавирусу.

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Матчи 23-го тура пройдут 14 и 15 марта, а поединки 24-го тура - 21 и 22 марта. Стоит отметить, что в рамках 24-го тура 22 марта в Харькове запланирована встреча "Шахтера" и "Динамо".

Кроме того, стало известно, что при пустых трибунах 12 марта пройдет матч 1/4 финала Кубка Украины между "Десной" и "Ворсклой". Об этом сообщила пресс-служба черниговского клуба.

Как сообщал УНИАН, в Украине объявлен карантин сроком на три недели.