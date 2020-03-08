Ювентус обыграл Интер в юбилейном матче Роналду

Туринский клуб вернулся на вершину таблицы, а Криштиану Роналду провел 1000-й матч в карьере.

В перенесенном из-за коронавируса матче чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Интер". Встреча лидеров турнира прошла при пустых трибунах.

Для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду этот матч стал 1000-м в карьере.

Португальцу не удалось забить, но это сделали его партнеры по команде. Во втором тайме "Ювентус" дважды огорчил соперника - после паса Роналду отличился Аарон Рэмзи, а затем уже валлиец выступил в роли ассистента, а забивал Пауло Дибала.

Читайте также"Футболисты подвергаются риску": в Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020 из-за коронавируса

"Ювентус" набрал 63 очка и вернулся на первое место в Серии А, на 1 очко опережая "Лацио". "Интер" (54 очка) сыграл на один матч меньше и идет третьим.

"Ювентус" - "Интер" - 2:0

Голы: Рэмзи, 54, Дибала, 67

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро (Де Шильо, 78), Рэмзи, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста (Дибала, 59), Игуаин (Бернардески, 81), Роналду.

"Интер": Ханданович, Шкриниар, де Врей, Бастони, Кандрева (Гальярдини, 74), Весино, Брозович, Барелла (Эриксен, 60), Янг, Лукаку (Санчес, 77), Мартинес.

Ранее УНИАН сообщал о том, что из-за коронавируса перенесли два полуфинальных матча Кубка Италии.