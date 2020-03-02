"Жена потратила миллион": экс-легионер Динамо остался без денег, которые откладывал всю карьеру (видео)

Нападающий Исмаэль Бангура рассказал о том, что жена потратила все его сбережения.

Бывший нападающий киевского "Динамо" Исмаэль Бангура рассказал о том, как остался без денег из-за своей супруги.

Об этом Бангура сказал в интервью программе "Профутбол".

"Сейчас у меня большие проблемы из-за моей жены. У нас четверо детей. В течение карьеры все заработанные деньги я откладывал на счет. Как-то вернулся из Саудовской Аравии, решил купить детям дом. Хотел, чтобы они имели собственное жилье. Я спросил у жены: "Подожди, а где деньги? Они были на счету". Она сказала, что потратила их.

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Потратила миллион евро, который я откладывал всю футбольную карьеру! У меня был шок. Я сказал жене: "Верни деньги, и больше мы с тобой никогда не увидимся". Мне такая сумма не нужна, но я хотел обеспечить будущее своих детей", - рассказал Бангура.

Также гвинеец назвал самую большую сумму премиальных, которую получал в "Динамо":

"Самую большую премию в "Динамо" получил после победы над "Спартаком" - 10 тысяч долларов. Такие же премиальные были за победы над ПСЖ и "Шахтером".

Напомним, Бангура выступал за "Динамо" в 2007-2009 годах. Форвард провел за киевлян 46 матчей, забил 28 голов и помог команде выиграть чемпионат Украины, Суперкубок страны, а также дойти до полуфинала Кубка УЕФА.

Сейчас 35-летний Бангура выступает в четвертом по силе французском дивизионе.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-игрок Динамо назвал скромную сумму, на которую может прожить в Турции.