Известного английского нападающего отстранили от футбола из-за ставок

Дэниелу Старриджу запрещена любая футбольная деятельность по всему миру.

Бывший нападающий сборной Англии, "Челси" и "Ливерпуля" Дэниел Старридж на четыре месяца отстранен от футбольной деятельности из-за нарушения правил о ставках.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на решение Футбольной ассоциации Англии (FA).

Срок отстранения Старриджа истечет 17 июня. Форварду пришлось покинуть турецкий "Трабзонспор", за который он в текущем сезоне забил 6 голов в 17 матчах.

Также форварду придется заплатить штраф в размере 150 тысяч евро.

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Старридж обвиняется в том, что в 2018 году передавал своему двоюродному брату "внутреннюю информацию" о переговорах между клубами и своем возможном переходе в "Севилью", попросив его сделать ставку на этот трансфер.

Интересно, что вместо переезда в Испанию форвард в итоге отправился в аренду в "Вест Бромвич Альбион".

Изначально летом прошлого года Старридж был отстранен на шесть недель, но FA выдвинула обвинения против игрока еще по двум эпизодам, которые не были учтены изначально, а теперь были приняты во внимание апелляционной комиссией. Она пересмотрела изначальное решение, увеличив срок дисквалификации.

В активе Старриджа 8 голов в 28 матчах за сборную Англии. Форвард дважды становился победителем Лиги чемпионов - сперва в составе "Челси" (в сезоне 2011-2012), а затем с "Ливерпулем" (в прошлом году).

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