Шаг в налоговый рай: Роналду получил "золотую" визу в ОАЭ

Португалец получил резидентский статус благодаря своим достижениям на футбольном поле.

Футболист "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем "золотой" визы в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Об этом сообщает Khaleej Times.

Решение сделать звезду футбола обладателем статуса резидента страны принял Спортивный совет Дубая. В ОАЭ действует программа по привлечению знаменитостей из мира спорта со всего мира, которая предлагает им переехать в страну на постоянное место жительства и делать инвестиции.

Стоит отметить, что Роналду несколько раз проводил в Дубае отпуск, а также тренировочные сборы.

Статус резидента ОАЭ может быть интересен 35-летнему нападающему с точки зрения налогооблажения. Граждане и резиденты этого государства не платят подоходный налог, налог на собственность, личный капитал и его прирост.

Ранее у Криштиану Роналду уже были серьезные проблемы в налогами в Испании. В 2018-м году португалец был приговорен судом Мадрида к 23 месяцам условного заключения и штрафу в размере 19 миллионов евро за налоговые махинации.

Тогда речь шла о невыплаченных налогах на сумму более 14,5 млн евро за период, когда Криштиану выступал за "Реал".

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду спас "Ювентус" от поражения в матче с "Миланом".