Днепр-1 - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ

Киевляне в 20-м туре чемпионата Украины играли в Днепре.

В рамках 20-го тура УПЛ на "Днепр Арене" прошел матч между "Днепром-1" и киевским "Динамо". УПЛ, 20-й тур "Днепр-1" - "Динамо" - 3:1 Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти) "Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78) "Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77) Предупреждения: Назаренко - Шепелев, Миколенко Удаления: Полевой, 75 - Буяльский, 6 Обзор матча Полное видео матча Football Hub Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Ворсклу".

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