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Днепр-1 - Динамо: обзор и полное видео матча УПЛ

21:15, 28 февраля 2020
Футбол
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Виталий Буяльский был удален на старте поединка / фото: ФК Динамо Киев

УПЛ, 20-й тур

"Днепр-1" - "Динамо" - 3:1

Голы: Супряга, 71, 82, 90 - Вербич, 45+5 (с пенальти)

"Днепр-1": Юрчук, Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Чичиков (Супряга, 63), Ди Франко, Назаренко (Гуйе, 87), Хобленко (Шаповал, 78)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Караваев (Цыганков, 77), Буяльский, Вербич, Русин (Де Пена, 77)

Предупреждения: Назаренко - Шепелев, Миколенко

Удаления: Полевой, 75 - Буяльский, 6

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре "Динамо" обыграло "Ворсклу".

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