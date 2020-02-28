"Помогла психология": Каштру назвал главные факторы успеха Шахтера в матче с Бенфикой

Главный тренер "горняков" подвел итоги противостояния с лиссабонским клубом.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями после ничьей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", которая позволила "горнякам" пройти дальше.

Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера".

"В первом тайме мы были просто ужасной командой, совершенно не могли контролировать игру, не преуспевали ни в атаке, ни в обороне. Не смогли контролировать ни быстрые атаки "Бенфики", ни их подачи, ни их проход в зону. Соперник всегда находился в последней трети, прижимал нас к штрафной, и так было весь тайм.

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В перерыве смогли скорректировать позиционирование определенных футболистов. Во второй половине удалось проводить позиционные атаки, нейтрализовать самых влиятельных игроков "Бенфики", создававших больше всего проблем до перерыва, и все стало получаться: забивали голы, реагировали на чужие атаки, отлично оборонялись и наступали всегда вместе и более компактно", - сказал Каштру.

Португальский тренер подчеркнул, что в двух таймах у "Шахтера" "было два разных лица".

Каштру также назвал главные причины успеха "горняков" в этом противостоянии:

"Есть техника, тактика, физика, но я могу сказать, что психология сейчас помогла нашим футболистам среагировать, принять всю информацию, которая была передана им тренерским штабом в перерыве, и обратить результат в свою пользу. Мы проигрывали 1:2, но могли и крупнее, исходя из показанного футбола. Важно было правильно донести до ребят информацию, чтобы они вовремя отреагировали и показали совершенно другой футбол. Так и произошло во втором тайме".

Напомним, по сумме двух встреч "Шахтер" прошел "Бенфику" с общим счетом 5:4.

УНИАН также сообщал о том, что результат матча с "Бенфикой" прокомментировал Андрей Пятов.