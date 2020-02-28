"Никогда таким злым не видел": Пятов рассказал о криках тренера Шахтера в перерыве матча с Бенфикой

Голкипер "Шахтера" прокомментировал результат матча в Лиссабоне.

Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал ничейный результат с "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:3), благодаря которому "горняки" прошли дальше.

По словам голкипера, в перерыве матча главному тренеру "Шахтера" Луишу Каштру пришлось кричать на своих подопечных, чтобы "разбудить" их.

"Очень тяжелый матч. Плохо начали, первый тайм вообще отвратительно. Как говорят, если вратарь неуверенно начал, оно передается команде. Наверное, я не сильно уверенно начал матч, где-то на выходе не сыграл, где-то ногами неудачно, наверное, это передалось защитникам, игрокам.

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Ребята - молодцы, проявили характер. Видно, что команда есть у нас. Мы доказывали это осенью, сейчас подтвердили. Мистер в перерыве немного покричал, я его никогда таким злым не видел. Но все по делу", - приводит слова Пятова Tribuna.com.

"Такой отвратительной игры, как мы показали в первом тайме, не помню", - добавил вратарь.

Пятов рассказал, за счет чего "Шахтеру" удалось выровнять игру:

"Бенфике" нужно было забивать, они полезли вперед. Мы где-то садились. Мы голы пропускаем, когда сильно низко, играем позиционно. В перерыве Мистер указал на ошибки, мы должны прессинговать, как дома играли с ними, тогда у них не было шансов. Во втором тайме начали прессинговать, выравнивать игру. Где-то половину второго тайма под наш контроль перешла игра".

Напомним, "Шахтер" по сумме двух встреч обыграл "Бенфику" со счетом 5:4.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Бенфика" - "Шахтер".