Манчестер Сити на два года отстранен от участия в Лиге чемпионов
УЕФА на два года отстранил английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.
Об этом сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.
Действующий чемпион Англии исключен из главного клубного турнира Европы из-за нарушения финансового фэйр-плей.
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В частности, Судебная палата УЕФА по финансовому контролю за клубами, установила, что "Ман Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах, предоставленных в УЕФА в 2012-2016 годах.
Таким образом, "горожане" не смогут играть в ЛЧ в сезонах 2020-21 и 2021-22.
Кроме того, "Ман Сити" придется заплатить штраф в размере 30 миллионов евро.
"Манчестер Сити" на своем официальном сайте уже объявил, что обжалует данное решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Ранее УНИАН также сообщал о том, что стала известна зарплата Александра Зинченко в "Ман Сити".