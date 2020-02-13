Вратарь сборной Украины Лунин получил первую награду в Испании (фото)

Украинец получил приз лучшему игроку "Овьедо" по итогам января.

Голкипер Андрей Лунин получил награду за то, что был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе по итогам голосования болельщиков.

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В ходе специальной пресс-конференции Лунин получил награду от издания Futbol Mahou, которое проводило опрос.

"Это награда для всей команды. Мы работаем хорошо. Я доволен работой со своими одноклубниками и тренерами. Теперь я наконец-то могу играть в футбол и хочу прогрессировать и помогать команде", - сказал украинский вратарь, которого цитирует пресс-служба "Овьедо".

Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в январе на правах аренды и уже провел в составе команды 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин попал в символическую сборную тура в Испании.