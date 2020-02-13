Вратарь сборной Украины Лунин получил первую награду в Испании (фото)
11:54, 13 февраля 2020Футбол
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Украинец получил приз лучшему игроку "Овьедо" по итогам января.
Андрей Лунин получил приз от издания Futbol Mahou / фото: twitter.com/RealOviedo
Голкипер Андрей Лунин получил награду за то, что был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе по итогам голосования болельщиков.
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В ходе специальной пресс-конференции Лунин получил награду от издания Futbol Mahou, которое проводило опрос.
"Это награда для всей команды. Мы работаем хорошо. Я доволен работой со своими одноклубниками и тренерами. Теперь я наконец-то могу играть в футбол и хочу прогрессировать и помогать команде", - сказал украинский вратарь, которого цитирует пресс-служба "Овьедо".
Андрей Лунин / twitter.com/RealOviedo
Напомним, Лунин перешел в "Овьедо" в январе на правах аренды и уже провел в составе команды 5 матчей, в которых пропустил 6 голов.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Лунин попал в символическую сборную тура в Испании.
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