Карпаты подписали форварда, который был на просмотре в Динамо (фото)

Матар Дийе будет играть за львовский клуб на правах аренды.

Львовские "Карпаты" объявили о переходе нападающего "Олимпика" Матара Дийе.

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

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Сенегальский нападающий будет выступать за львовян на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

Отметим, что прошлым летом Дийе был на просмотре в "Динамо", однако его подписание не состоялось. Киевский клуб не устроила цена, которую требовали за футболиста.

В текущем сезоне 22-летний форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 10 матчах за "Олимпик".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что новичком "Олимпика" стал защитник Орест Лебеденко.