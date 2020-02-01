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Клуб УПЛ усилился украинцем из чемпионата Испании

11:53, 01 февраля 2020
Футбол
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Орест Лебеденко был игроком Луго на протяжении года / фото: cdlugo.com

Об этом сообщил официальный сайт "Луго".

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Арендное соглашение левого защитника рассчитано на полтора сезона.

Лебеденко играл за "Луго", который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, с января 2019 года. В текущем сезоне на его счету 6 матчей за "Луго". Ранее 21-летний Лебеденко выступал за "Карпаты".

Напомним, осеннюю часть сезона "Олимпик" завершил на восьмом месте в УПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что опытный украинский футболист вернулся в УПЛ из Турции.

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