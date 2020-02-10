В Италии создали гигантскую статую Роналду из папье-маше (фото, видео)

Звездного португальского футболиста изобразили в виде огромного робота.

В итальянском городе Виареджио в рамках ежегодного карнавала была представлена гигантская статуя нападающего Криштиану Роналду, сделанная из папье-маше.

Роналду предстал в образе человекоподобного робота, который мог повторять самые известные позы и движения португальца.

Над статуей авторы поместили надпись "Идол".

Фото и видео громадной статуи Роналду появились в соцсетях.

Отметим, что карнавал в Виареджио проводится с 1873 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду забил за "Ювентус" в десятом матче подряд, установив рекорд клуба.