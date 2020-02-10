В Италии создали гигантскую статую Роналду из папье-маше (фото, видео)
19:46, 10 февраля 2020Футбол
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Звездного португальского футболиста изобразили в виде огромного робота.
Статуя Криштиану Роналду / instagram.com/brfootball
В итальянском городе Виареджио в рамках ежегодного карнавала была представлена гигантская статуя нападающего Криштиану Роналду, сделанная из папье-маше.
Роналду предстал в образе человекоподобного робота, который мог повторять самые известные позы и движения португальца.
Над статуей авторы поместили надпись "Идол".
Фото и видео громадной статуи Роналду появились в соцсетях.
Carnival in Viareggio, Italy🤯— SportsObama.com (@SportsObama) February 10, 2020
CR7: A giant Cristiano Ronaldo as part of the Carnival in Viareggio. pic.twitter.com/9GWJO9WaMC
Отметим, что карнавал в Виареджио проводится с 1873 года.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Роналду забил за "Ювентус" в десятом матче подряд, установив рекорд клуба.
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