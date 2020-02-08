"Сердце с этой страной": украинский футболист Ференцвароша хочет сменить гражданство

Данную информацию подтвердил главный тренер венгерской команды Сергей Ребров.

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин планирует сменить украинское гражданство на венгерское.

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Об этом заявил главный тренер венгерского клуба Сергей Ребров в интервью zbirna.com.

"Да, мы разговаривали с Игорем Харатиным на эту тему, он со мной советовался. Получать венгерское гражданство футболист собирается не для того, чтобы выступать за сборную этой страны. Я ему так и сказал: "Если у тебя здесь корни, если твое сердце с этой страной, не вижу в этом никаких проблем".

К тому же со следующего сезона в чемпионате Венгрии отменяется лимит на легионеров, поэтому менять паспорт Харатин планирует уж точно не в корыстных целях. Игорю здесь нравится, он хочет жить в Будапеште", - отметил украинский специалист.

Также Ребров видит перспективы Харатина в сборной Венгрии:

"Проявляют ли тренеры сборной Венгрии интерес к Харатину? Да, со мной разговаривали по этому поводу. Главный тренер Марко Росси ищет усиление команды, с которой хочет попасть на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. Сначала гражданство, если у тебя это в сердце, а потом, если ты соответствуешь требованиям, разговоры о сборной".

25-летний футболист выступает за "Ференцварош" с прошлого года. Харатин является воспитанником киевского "Динамо". Также игрок несколько лет успешно защищал цвета луганской "Зари".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский полузащитник забил победный гол в матче чемпионата Венгрии.