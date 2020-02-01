Украинский полузащитник забил победный гол в матче чемпионата Венгрии (видео)
23:29, 01 февраля 2020Футбол
114 0
Иван Петряк своим точным ударом принес "Фехервару" три очка.
Иван Петряк принимает поздравления от партнеров по команде / фото: molfehervarfc.hu
Украинский полузащитник Иван Петряк отметился победным голом в составе "Фехервара" в матче 18-го тура чемпионата Венгрии против "Уйпешта".
Петряк начал матч на скамейке запасных и вступил в игру на 62-й минуте. На 84-й минуте украинец ударом в касание из пределов штрафной направил мяч в дальний угол ворот. Этот гол стал единственным в матче.
В составе "Фехервара" Петряк в текущем сезоне забил 2 гола в 22 матчах.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зубков оформил дубль в матче за венгерский "Ференцварош".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter