Украинский полузащитник забил победный гол в матче чемпионата Венгрии (видео)

Иван Петряк своим точным ударом принес "Фехервару" три очка.

Украинский полузащитник Иван Петряк отметился победным голом в составе "Фехервара" в матче 18-го тура чемпионата Венгрии против "Уйпешта".

Петряк начал матч на скамейке запасных и вступил в игру на 62-й минуте. На 84-й минуте украинец ударом в касание из пределов штрафной направил мяч в дальний угол ворот. Этот гол стал единственным в матче.

В составе "Фехервара" Петряк в текущем сезоне забил 2 гола в 22 матчах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зубков оформил дубль в матче за венгерский "Ференцварош".