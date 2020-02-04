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Во время футбольного матча в Северной Ирландии вратарь устроил драку с фанатами (видео)

17:55, 04 февраля 2020
Футбол
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Марк Бирн из-за драки с фанатами был удален с поля / фото: belfasttelegraph.co.uk

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На 88-й минуте игры после второго пропущенного мяча у Бирна возник конфликт с фанатами команды соперника, которые находились за его воротам. 19-летний голкипер в компенсированное ко второму тайму время выбежал за пределы поля и устроил драку, в ходе которой упал, споткнувшись о рекламный щит.

Вратаря и фанатов разняли другие футболисты, которые прибежали на помощь. По итогам эпизода арбитр удалил Бирна.

Как сообщает belfasttelegraph.co.uk, председатель "Уорренпойнта" Коннер МакГриви заявил, что Бирн стал жертвой "словесных оскорблений" и "физического насилия".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бразильский футболист ударил фаната ногой по голове.

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