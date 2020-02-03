Бразильский футболист нанес фанату удар ногой по голове (видео)
Поединок бразильской Лиги Катариненсе, в котором "Фигейренсе" принимал "Аваи" (0:2), завершился скандалом с избиением болельщика.
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Во время матча полузащитник Бруно Силва, который был заменен в составе "Аваи", провоцировал местных фанатов, демонстрируя жестами победный счет в пользу своей команды - 2:0.
Эти действия привели к беспорядкам на трибунах, из-за чего игру останавливали на 21 минуту.
Позже один из болельщиков "Фигейренсе" выбежал к скамейке запасных "Аваи", чтобы разобраться с Силвой. Его тут же схватил голкипер Гледсон и повалил на газон, после чего Силва подбежал и нанес фанату сильный удар по голове ногой.
Пострадавшего увели с поля полицейские.
Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт BenchWarmers.
ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!— BenchWarmers (@BeWarmers) February 2, 2020
Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.
WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf
УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты атаковали дом руководителя "Манчестер Юнайтед".