Бразильский футболист нанес фанату удар ногой по голове (видео)

Скандальный эпизод произошел возле скамейки запасных команды "Аваи".

Поединок бразильской Лиги Катариненсе, в котором "Фигейренсе" принимал "Аваи" (0:2), завершился скандалом с избиением болельщика.

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Во время матча полузащитник Бруно Силва, который был заменен в составе "Аваи", провоцировал местных фанатов, демонстрируя жестами победный счет в пользу своей команды - 2:0.

Эти действия привели к беспорядкам на трибунах, из-за чего игру останавливали на 21 минуту.

Позже один из болельщиков "Фигейренсе" выбежал к скамейке запасных "Аваи", чтобы разобраться с Силвой. Его тут же схватил голкипер Гледсон и повалил на газон, после чего Силва подбежал и нанес фанату сильный удар по голове ногой.

Пострадавшего увели с поля полицейские.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт BenchWarmers.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf — BenchWarmers (@BeWarmers) February 2, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты атаковали дом руководителя "Манчестер Юнайтед".