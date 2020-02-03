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Бразильский футболист нанес фанату удар ногой по голове (видео)

15:52, 03 февраля 2020
Футбол
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Бруно Силва спровоцировал беспорядки и ударил фаната / фото: globo.com

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Во время матча полузащитник Бруно Силва, который был заменен в составе "Аваи", провоцировал местных фанатов, демонстрируя жестами победный счет в пользу своей команды - 2:0.

Эти действия привели к беспорядкам на трибунах, из-за чего игру останавливали на 21 минуту.

Позже один из болельщиков "Фигейренсе" выбежал к скамейке запасных "Аваи", чтобы разобраться с Силвой. Его тут же схватил голкипер Гледсон и повалил на газон, после чего Силва подбежал и нанес фанату сильный удар по голове ногой.

Пострадавшего увели с поля полицейские.

Видео эпизода опубликовал Twitter-аккаунт BenchWarmers.

УНИАН ранее сообщал о том, что фанаты атаковали дом руководителя "Манчестер Юнайтед".

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