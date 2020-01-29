"Он должен умереть": фанаты атаковали дом руководителя Манчестер Юнайтед (видео)

Болельщики выразили свое недовольство правлением Эда Вудворда.

Фанаты "Манчестер Юнайтед" совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.

Дом одного из руководителей "МЮ" в Чешире был атакован группой фанатов в ночь на 29 января.

Около двадцати человек в капюшонах бросали в дом Вудворда файеры и дымовые шашки.

Как сообщает Sky Sports, на момент нападения Вудворда и его семьи не было дома.

Видео нападения, которое появилось в сети, сопровождается подписью "Эд Вудворд должен умереть".

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

"Манчестер Юнайтед" уже отреагировал на действия фанатов.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед может возглавить один из лучших тренеров мира - СМИ

"Мы работаем вместе с полицией Манчестера, чтобы найти виновных. Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде. Болельщики, которые выражают свое мнение - это одно, но преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь - это другое. Этому нет оправдания", - говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, которая владеет клубом. В частности, на матче Кубка Англии болельщики скандировали "Эд Вудворд умрет".

УНИАН ранее сообщал о том, что "МЮ" потерпел очередное поражение в АПЛ.