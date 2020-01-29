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"Он должен умереть": фанаты атаковали дом руководителя Манчестер Юнайтед (видео)

10:54, 29 января 2020
Футбол
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Эд Вудворд / REUTERS

Дом одного из руководителей "МЮ" в Чешире был атакован группой фанатов в ночь на 29 января.

Около двадцати человек в капюшонах бросали в дом Вудворда файеры и дымовые шашки.

Как сообщает Sky Sports, на момент нападения Вудворда и его семьи не было дома.

Видео нападения, которое появилось в сети, сопровождается подписью "Эд Вудворд должен умереть".

"Манчестер Юнайтед" уже отреагировал на действия фанатов.

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"Мы работаем вместе с полицией Манчестера, чтобы найти виновных. Любой, кто будет признан виновным в совершении преступления, на всю жизнь получит запрет на посещение всех матчей клуба и будет привлечен к ответственности в суде. Болельщики, которые выражают свое мнение - это одно, но преступление с нанесением ущерба и намерением подвергнуть опасности чью-то жизнь - это  другое. Этому нет оправдания", - говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что ранее фанаты неоднократно выражали недовольство работой Вудворда и семьи Глейзеров, которая владеет клубом. В частности, на матче Кубка Англии болельщики скандировали "Эд Вудворд умрет".

УНИАН ранее сообщал о том, что "МЮ" потерпел очередное поражение в АПЛ.

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