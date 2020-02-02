"Не прощается такое": Милевский не собирается мириться с вратарем Динамо Бойко

Украинский нападающий признался, что не собирался общаться с Денисом Бойко при встрече, которая призошла на сборе.

Экс-футболист сборной Украины Артем Милевский прокомментировал свой конфликт с голкипером киевского "Динамо" Денисом Бойко.

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Милевский в составе "Динамо-Брест" встречался с киевлянами на сборе. Перед товарищеской игрой он подошел к скамейке киевского "Динамо", чтобы поздороваться с тренерами и игроками своей бывшей команды. В этот момент Бойко встал со скамейки и ушел.

"Бойко, наверное, подумал, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался с ним здороваться. Он сам знает, почему. Все знают эту историю. Убежал и убежал. Опять поступил как... Не очень. Я ему вдогонку так и сказал: "Я с тобой не собирался здороваться". Так что, мог бы сидеть на месте.

Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое", - отметил Милевский в комментарии YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

В 2018 году Милевский в Instagram назвал Бойко "крысой" из-за того, что во время совместного выступления футболистов за киевское "Динамо" голкипер попытался сжульничать во время игры в карты.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" Киев разгромило брестское "Динамо" в контрольном матче.