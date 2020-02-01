Неудержимый: 19-летний норвежский форвард продолжает бить рекорды в немецкой Бундеслиге (видео)

Эрлинг Холанд вновь не ушел с поля без голов.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд отличился дублем за дортмундскую "Боруссию" в матче 20-го тура Бундеслиги против "Униона" (5:0).

После перехода в "Боруссию" на счету 19-летнего Холанда теперь 7 голов в трех матчах за дортмундский клуб.

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Как сообщает OptaFranz, этот результат является новым рекордом Бундеслиги. Холанд стал первым в истории чемпионата Германии нападающим, которому удалось забить 7 голов в трех первых матчах.

Еще более феноменальным этот рекорд делает то, что Холанд забил семь голов, нанеся семь ударов в створ ворот.

Стоит также отметить, что Холанд забил 7 голов всего лишь за 136 минут, проведенных на поле - в среднем 19,4 минуты на один гол.

Ранее норвежец сделал хет-трик в матче против "Аугсбурга", а также дубль в игре с "Кельном".

Видеообзор матча "Боруссия" Д - "Унион" доступен для просмотра на YouTube-канале телеканалов "Футбол 1/2/3".

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