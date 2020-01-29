Динамо опубликовало расписание контрольных матчей на втором сборе
15:14, 29 января 2020Футбол
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Киевляне продолжат подготовку ко второй части сезона в Турции.
Игроки Динамо на сборе в Турции / фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей на втором турецком сборе, который продлится со 2 по 16 февраля.
Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".
На втором сборе у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.
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5 февраля. "Динамо" - "Олимпия" (Любляна, Словения)
6 февраля. "Динамо" - "Стремсгодсет" (Норвегия)
9 февраля. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
11 февраля. "Динамо" - БАТЭ (Беларусь)
12 февраля. "Динамо" - "Тобол" (Казахстан)
15 февраля. "Динамо" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)
Время проведения матчей станет известно позже.
Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Динамо" обыграло "Кайрат".
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