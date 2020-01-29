Динамо опубликовало расписание контрольных матчей на втором сборе

Киевляне продолжат подготовку ко второй части сезона в Турции.

Киевское "Динамо" опубликовало расписание контрольных матчей на втором турецком сборе, который продлится со 2 по 16 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте "Динамо".

На втором сборе у киевлян запланировано шесть контрольных матчей.

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5 февраля. "Динамо" - "Олимпия" (Любляна, Словения)

6 февраля. "Динамо" - "Стремсгодсет" (Норвегия)

9 февраля. "Динамо" - "Борац" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

11 февраля. "Динамо" - БАТЭ (Беларусь)

12 февраля. "Динамо" - "Тобол" (Казахстан)

15 февраля. "Динамо" - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Время проведения матчей станет известно позже.

Как сообщал УНИАН, ранее в Турции "Динамо" обыграло "Кайрат".