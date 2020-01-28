Динамо благодаря дублю новичка Каргбо обыграло казахстанский Кайрат (видео)

Киевляне готовятся ко второй половине сезона в Турции.

Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский поединок в рамках подготовки ко второй части сезона в турецком Белеке.

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Команда Алексея Михайличенко встречалась с казахстанским "Кайратом" и одержала победу со счетом 2:0.

Дубль во втором тайме поединка на свой счет записал новичок киевлян Ибрагим Каргбо. Стоит отметить, что сразу после второго гола нападающего унесли с поля из-за травмы.

"Динамо" - "Кайрат" - 2:0

Голы: Каргбо, 53, 74

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Дуэлунд, Шепелев, де Пена, Цитаишвили, Соль

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Вивчаренко, Кадар, Забарный, Караваев, Андриевский, Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский, Каргбо (Кучерук, 75)

Полное видео матча

Следующий матч на уже на втором турецком сборе динамовцы проведут 6 февраля против норвежского "Стремсгодсета". Перед этим команда временно вернется в Киев.

УНИАН ранее сообщал о том, что в прошлом матче "Динамо" обыграло команду Милевского и Хачериди.