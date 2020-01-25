Украинский футболист сделал дубль в матче чемпионата Венгрии (видео)
21:23, 25 января 2020Футбол
123 0
Александр Зубков помог "Ференцварошу" Сергея Реброва одержать разгромную победу.
Александр Зубков помог Ференцварошу разгромить соперника / фото: fradi.hu
Украинский полузащитник Александр Зубков отметился дублем в составе "Ференцвароша" в матче чемпионата Венгрии против "Пакша".
Уже на 3-й минуте Зубков открыл счет во встрече, а на 65-й оформил дубль, установив на табло окончательный счет.
Читайте такжеЗинченко помог Манчестер Сити одержать выездную победу в АПЛ (видео)
"Ференцварош", который, напомним, возглавляет Сергей Ребров, одержал победу со счетом 4:0.
Отметим, что весь матч в составе "Ференцвароша" провел еще один украинец - полузащитник Игорь Харатин.
На счету Зубкова, контракт которого принадлежит "Шахтеру", теперь 8 голов и 7 результативных передач в 28 матчах за "Ференцварош".
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев отличился в четвертом подряд матче в Турции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter