Украинский футболист сделал дубль в матче чемпионата Венгрии (видео)

Александр Зубков помог "Ференцварошу" Сергея Реброва одержать разгромную победу.

Украинский полузащитник Александр Зубков отметился дублем в составе "Ференцвароша" в матче чемпионата Венгрии против "Пакша".

Уже на 3-й минуте Зубков открыл счет во встрече, а на 65-й оформил дубль, установив на табло окончательный счет.

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"Ференцварош", который, напомним, возглавляет Сергей Ребров, одержал победу со счетом 4:0.

Отметим, что весь матч в составе "Ференцвароша" провел еще один украинец - полузащитник Игорь Харатин.

На счету Зубкова, контракт которого принадлежит "Шахтеру", теперь 8 голов и 7 результативных передач в 28 матчах за "Ференцварош".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев отличился в четвертом подряд матче в Турции.