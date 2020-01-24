Забил и был удален: украинский форвард Селезнев продолжил голевую серию в Турции (видео)

Украинский нападающий Евгений Селезнев вновь отличился в матче за "Бурсаспор".

Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев забил гол в четвертом подряд матче в составе турецкого "Бурсаспора".

Селезнев отметился точным ударом в поединке 19-го тура второго по силе турецкого дивизиона против своего бывшего клуба "Акхисар Беледие".

На 57-й минуте Селезнев открыл счет в матче красивым ударом головой в дальний угол.

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Украинец не доиграл матч до конца - на 88-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В меньшинстве "Бурсаспор" сумел удержать минимальное преимущество в счете.

На счету Селезнева теперь 9 голов в 18 матчах за "Бурсаспор" в текущем сезоне.

Видео гола

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко вернулся в состав "Манчестер Сити" и помог команде одержать победу.