Забил и был удален: украинский форвард Селезнев продолжил голевую серию в Турции (видео)
20:09, 24 января 2020Футбол
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Украинский нападающий Евгений Селезнев вновь отличился в матче за "Бурсаспор".
Евгений Селезнев забил головой / фото: twitter.com/bursasporsk
Экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев забил гол в четвертом подряд матче в составе турецкого "Бурсаспора".
Селезнев отметился точным ударом в поединке 19-го тура второго по силе турецкого дивизиона против своего бывшего клуба "Акхисар Беледие".
На 57-й минуте Селезнев открыл счет в матче красивым ударом головой в дальний угол.
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Украинец не доиграл матч до конца - на 88-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В меньшинстве "Бурсаспор" сумел удержать минимальное преимущество в счете.
На счету Селезнева теперь 9 голов в 18 матчах за "Бурсаспор" в текущем сезоне.
Видео гола
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко вернулся в состав "Манчестер Сити" и помог команде одержать победу.
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