"Это позор": Манчестер Юнайтед потерпел очередное поражение в АПЛ (видео)

Манкунианцы на своем поле проиграли середняку турнира "Бернли".

"Манчестер Юнайтед" в рамках 24-го тура АПЛ принимал на своем поле "Бернли" и потерпел поражение со счетом 0:2.

Манкунианцы пропустили по голу в каждом из таймов.

"МЮ" под руководством Уле-Гуннара Сульшера проиграл уже в восьмой раз в текущем чемпионате, пока остается на пятой строчке в турнирной таблице, однако столько же очков (34) у "Тоттенхэма" и "Вулверхэмптона", которые идут следом.

Знаменитый английский экс-защитник Рио Фердинанд раскритиковал "Манчестер Юнайтед".

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"Дети перестанут носить футболки "Манчестер Юнайтед". Они не захотят приехать на стадион и поддержать команду. Фанаты уже уходят через 84 минуты. Это позор. Руководству клуба нужен какой-то план, чтобы изменить ситуацию", - сказал Фердинанд.

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" - 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Магуайр, Уильямс (Шоу, 69), Фред, Матич, Перейра (Гринвуд, 46), Мата, Джеймс (Лингард, 69), Марсьяль

"Бернли": Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Хендрик, Корк, Вествуд, Макнил, Вуд, Родригес

"Бернли" на своем канале в YouTube опубликовал видео голов матча.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Арсенал" в меньшинстве спас ничью в матче с "Челси".