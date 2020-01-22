АПЛ: Арсенал в меньшинстве спас ничью в матче с Челси (видео)

В рамках очередного тура АПЛ состоялось лондонское дерби.

В центральном поединке 24-го тура английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Арсенал".

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Поединок завершился вничью - 2:2.

На 28-й минуте Жоржиньо реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. При этом за фол последней надежды удаление получил Давид Луис - "Арсенал" остался в меньшинстве.

Это не помешало "канонирам" сравнять счет на 63-й минуте: Габриэл Мартинелли воспользовался ошибкой Н'Голо Канте, вышел один на один и переиграл голкипера.

На 84-й минуте Каллум Хадсон-Одои совершил прострел, а Сезар Аспиликуэта в падении отправил мяч в ворота и вновь вывел "Челси" вперед. Спасителем "Арсенала" спустя три минуты стал Эктор Бельерин точным ударом в дальнюю "шестерку".

"Челси" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти), Аспиликуэта, 84 - Мартинелли, 63, Бельерин, 87

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 66), Хадсон-Одои, Абрахам, Виллиан (Батшуайи, 79)

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Сака, Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гендузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90+1), Ляказетт

Предупреждения: Эмерсон, Кристенсен - Гендузи

Удаление: Давид Луис, 26 (фол последней надежды)

"Челси" набрал 40 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе "Арсенала" 30 пунктов и 10-е место.

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