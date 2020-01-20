Украинский нападающий Шахтера продолжит карьеру в турецком клубе (фото)
Украинский форвард Андрей Борячук будет выступать за турецкий "Ризеспор".
Об этом сообщил официальный сайт "Ризеспора".
О деталях перехода пока не сообщается.
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"Ризеспор" отметил, что переговоры с "Шахтером" по трансферу Борячука велись на протяжении трех дней. Футболист уже прошел медосмотр в одной из клиник Стамбула.
23-летний Борячук первую половину сезона провел в составе "горняков", но появился на поле лишь в трех матчах и забил один гол.
Напомним, ранее в январе в "Ризеспор" перешел украинец Денис Гармаш. Он уже успел дебютировать в новом клубе. Кроме того, цвета "Ризеспора" защищает Николай Морозюк.
В чемпионате Турции "Ризеспор" на данный момент занимает двенадцатое место.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-защитник сборной Украины оказался не нужен "Шахтеру".