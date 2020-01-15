Алкоголь, модели и никаких жен: футболисты Манчестер Сити отметили победу вечеринкой в отеле (фото, видео)

"Горожане" пригласили развлечься девушек из Италии.

Футболисты "Манчестер Сити" отметили победу над "Астон Виллой" (6:1) 12 января вечеринкой в роскошном спа-курорте Mere Golf Resort в Чешире.

Об этом стало известно Daily Mail.

Ночь в отеле этого комплекса стоит 150 фунтов. На вечеринку были приглашены 22 итальянские Instagram-модели, а подготовка к мероприятию длилась несколько месяцев. Девушки прибыли в Англию еще в воскресенье утром, после чего активно делились фотографиями в соцсетях.

При этом на вечеринку не были приглашены жены и подруги футболистов, а главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола знал об этом мероприятии. Это была рождественская вечеринка, которая не состоялась ранее, чтобы игроки не выбивались из плотного графика.

В турнирной таблице АПЛ "горожане" отстают от "Ливерпуля" на 14 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

УНИАН ранее также сообщал об интересе "Манчестер Сити" к футболисту "Шахтера" и сборной Украины.