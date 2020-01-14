Беседин и два легионера не полетят с Динамо на тренировочный сбор

Ко второй половине сезона начнут подготовку 29 футболистов.

Киевское "Динамо" огласило список игроков, которые полетят на тренировочный сбор в Турцию 15 января.

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С командой готовиться ко второй половине сезона не будет нападающий Артем Беседин, который может быть наказан за проваленную допинг-пробу длительной дисквалификацией.

Также в списке не оказалось нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Официально причины не уточняются, но существует информация, что клуб ищет ему новую команду.

Вне заявки остался и перуанский защитник Карлос Самбрано, который не нужен "Динамо" в настоящий момент.

На сборах к команде Алексея Михайличенко может присоединиться новичок Бенито - полузащитник решает вопросы с документами.

Тренировочный сбор "Динамо" продлится до 28 января. Киевляне сыграют шесть контрольных поединков.

УНИАН ранее сообщал о том, что защитник "Динамо" перешел в "Александрию".