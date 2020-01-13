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Александрия подписала защитника Динамо и футболистов из Молдовы и Беларуси

16:46, 13 января 2020
Футбол
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Новички уже присоединились к команде / фото: ФК Александрия

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Об этом сообщила пресс-служба бронзового призера УПЛ.

Вантух принадлежит киевскому "Динамо", а в команде Владимира Шарана будет выступать на правах аренды. 

Прошлым клубом Гордиенко был "Шериф" в чемпионате Молдовы. Также он много лет защищал цвета луганской "Зари".

Мышенко вернулся из чемпионата Беларуси, где представлял "Торпедо-БелАЗ". В прошлом хавбек играл за донецкий "Металлург", "Десну", молдавский "Милсами" и грузинское "Динамо".

После 18 туров "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Днепр-1" усилился экс-игроком "Динамо".

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