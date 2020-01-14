Украинский футболист из российского чемпионата сравнил сборные Украины и России
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также рассказал, благодаря чему команда Андрея Шевченко уверенно вышла на Евро-2020.
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Футболист дал интервью "Спорт-Экспрессу".
"Чья сборная сильнее? Украинская. В первую очередь это заслуга главного тренера Андрея Шевченко и его итальянских помощников. Плюс футболистов, конечно, с большим опытом выступлений в еврокубках. Из "Шахтера" много ребят, из "Динамо", "Зари".
Они не боятся, не бьют мяч абы куда, а спокойно выходят из-под прессинга через пас, контролируют мяч. Этот отборочный турнир прошли идеально. К такой игре шли два года. Поначалу было непросто: мысль имелась, но не хватало концовки. Теперь же появилась завершенность", - отметил 27-летний футболист.
Также Ордец признался, что все еще надеется попасть на чемпионат Европы в составе сборной Украины:
"Надо хорошо играть, показывать качественный футбол. Всем понятно, почему сейчас не вызывают людей из РПЛ, но надежда умирает последней".
Защитник является воспитанником донецкого "Шахтера" и провел в составе "горняков" всю карьеру до переезда в Россию, за исключением аренды в "Мариуполь". В составе сборной Украины Ордец сыграл 12 матчей.
УНИАН ранее сообщал о том, как украинский футболист рассказывал россиянам о Майдане.