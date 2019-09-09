"Людям накипело": украинский футболист вспомнил, как рассказывал россиянам о Майдане (видео)

Тарас Михалик, который выступал за московский "Локомотив", считает, что футбол не бывает "вне политики".

Украинский полузащитник Тарас Михалик, который на протяжении шести лет выступал за московский "Локомотив", рассказал, как пытался объяснить россиянам, что на самом деле происходило на Майдане.

Об этом Михалик рассказал в интервью для YouTube-канала "Бомбардир".

"Там, в России, у меня остались люди, с которыми я дружу и общаюсь. Пацаны, с которыми шесть лет играли вместе... Люди задавали вопросы, мол, что там у вас, расскажи, что ты видишь изнутри... Я даже интервью когда-то давал, их газеты и сайты перепечатывали, что на Майдане были не, как там писали, одни бомжи, алкоголики и маргиналы, а были разные люди. Из-за чего они встали... Надо было рассказать, объяснить людям, что была такая ситуация, что накипело людям", - сказал футболист.

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Михалик также рассказал об отношениях с фанатами "Волыни", которые скептически относились к его возвращению в Украину, и фразе "спорт вне политики":

"Контракт в России? Мне было тяжело в этой ситуации... С фанатами мы пообщались. Сперва у нас был неприятный разговор, но затем уже встретились без камер, поговорили нормально. Пока не хочу поднимать эту тему. Не хочу говорить разные вещи про "футбол вне политики"... Так должно быть, но на самом деле так не бывает. Спорт все равно привязывают к политике. Он должен объединять, но у нас есть много вещей, где люди на этом пиарятся. Мне это не нравится".

Отметим, что Михалик покинул "Локомотив" летом и перешел в "Волынь".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист Иван Ордец высказался о реакции болельщиков на свой переход в российский клуб.