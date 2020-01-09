Один из лучших нападающих мира пропустит три месяца из-за травмы
20:38, 09 января 2020Футбол
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Гарри Кейну придется перенести операцию.
Гарри Кейн / REUTERS
Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейн не сможет выходить на футбольное поле в ближайшее время.
Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".
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Кейну придется перенести операцию в связи с разрывом подколенного сухожилия.
Ожидается, что Кейн сможет вернуться к тренировкам только в апреле.
26-летний нападающий получил травму в матче против "Саутгемптона", который состоялся 1 января.
В текущем сезоне на счету Кейна 19 голов в 29 матчах за "шпор" во всех турнирах.
УНИАН ранее также сообщал о том, что француз Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Кейн в этом рейтинге занял шестое место.
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