Один из лучших нападающих мира пропустит три месяца из-за травмы

Гарри Кейну придется перенести операцию.

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейн не сможет выходить на футбольное поле в ближайшее время.

Об этом сообщает официальный сайт "Тоттенхэма".

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Кейну придется перенести операцию в связи с разрывом подколенного сухожилия.

Ожидается, что Кейн сможет вернуться к тренировкам только в апреле.

26-летний нападающий получил травму в матче против "Саутгемптона", который состоялся 1 января.

В текущем сезоне на счету Кейна 19 голов в 29 матчах за "шпор" во всех турнирах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что француз Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира. Кейн в этом рейтинге занял шестое место.