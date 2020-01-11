"Есть желание доказать": Михайличенко назвал неудачи Динамо "случайностью"

Главный тренер "Динамо" в новом году ждет от команды побед.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о настрое, с которым команда начинает подготовку ко второй части сезона.

При этом Михайличенко подчеркнул, что игроки "Динамо" хотят доказать, что неудачи в первой половине сезона были случайными.

"Настроение перед началом тренировочных сборов боевое. Оно и должно быть таким, поскольку есть желание доказать, в первую очередь самим себе, что неудачные матчи в первой части сезона были случайностью. Конечно, в новом году ждем от команды и себя новых побед и хороших матчей", - цитирует Михайличенко официальный сайт "Динамо".

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Михайличенко также подчеркнул, что в весенней части сезона "Динамо" "возлагает надежды" на форварда Ибрагима Каргбо, а также надеется, что Назарий Русин "сможет стать основным нападающим".

"Надеемся, что у нас на каждой позиции будет достойная конкуренция, которая позволит нам играть лучше", - сказал тренер.

Напомним, по итогам осенней части сезона "Динамо" на 14 очков отстало от "Шахтера" в УПЛ, а также не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" не рассчитывает на форварда Жерсона Родригеса.