Звездный форвард Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан (видео)
Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил свой дебютный гол после возвращения в итальянский "Милан".
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Форвард отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".
Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе "Милана", а на 64-й минуте ударом в касание из пределов штрафной увеличил преимущество своей команды.
Встреча в итоге завершилась победой "Милана" со счетом 2:0.
Для Ибрагимовича это был второй матч в составе "россонери" после возвращения.
Интересно, что швед стал первым футболистом, которому удалось забить голы в четырех разных десятилетиях. Свой первый гол в профессиональной карьере он забил 30 октября 1999 года.
GOOOAAAAALLLL! IBRA! pic.twitter.com/CK6qwlI0tw— MilanGifs (@MilanGifs) 11 января 2020 г.
УНИАН ранее также сообщал о том, что шведские фанаты повалили статую Ибрагимовича.