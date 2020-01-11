Звездный форвард Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Милан (видео)

Шведский нападающий стал автором уникального достижения, забив в четырех разных десятилетиях.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович забил свой дебютный гол после возвращения в итальянский "Милан".

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Форвард отличился в матче 19-го тура чемпионата Италии против "Кальяри".

Ибрагимович вышел на поле в стартовом составе "Милана", а на 64-й минуте ударом в касание из пределов штрафной увеличил преимущество своей команды.

Встреча в итоге завершилась победой "Милана" со счетом 2:0.

Для Ибрагимовича это был второй матч в составе "россонери" после возвращения.

Интересно, что швед стал первым футболистом, которому удалось забить голы в четырех разных десятилетиях. Свой первый гол в профессиональной карьере он забил 30 октября 1999 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что шведские фанаты повалили статую Ибрагимовича.