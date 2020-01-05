Теперь повалили: шведские фанаты вновь поиздевались над статуей Ибрагимовича (фото)

Болельщики "Мальме" не могут простить нападающего.

Неизвестные повалили статую шведского форварда Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона "Мальме".

Как сообщает aftonbladet.se, cтатую подпили у ног, из-за чего она упала на ограждение.

Также вандалы натянули на голову статуи свитер с надписью "Швеция", а на асфальте возле постамента написали слово "убрать".

Это уже не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается нападению после того, как форвард, который является воспитанником "Мальме", стал совладельцем принципиального соперника этого клуба - "Хаммарбю". В частности, в предыдущий раз злоумышленники отрезали статуе нос.

Как сообщал УНИАН, ранее Ибрагимович подписал контракт с "Миланом".