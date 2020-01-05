Теперь повалили: шведские фанаты вновь поиздевались над статуей Ибрагимовича (фото)
10:49, 05 января 2020Футбол
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Болельщики "Мальме" не могут простить нападающего.
Статуя Златана Ибрагимовича / фото: aftonbladet.se
Неизвестные повалили статую шведского форварда Златана Ибрагимовича, установленную возле стадиона "Мальме".
Как сообщает aftonbladet.se, cтатую подпили у ног, из-за чего она упала на ограждение.
Также вандалы натянули на голову статуи свитер с надписью "Швеция", а на асфальте возле постамента написали слово "убрать".
Zlatan-statyn vält – avsågad vid fötternahttps://t.co/2VHf7r8R42pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) 5 января 2020 г.
Это уже не первый раз, когда статуя Ибрагимовича подвергается нападению после того, как форвард, который является воспитанником "Мальме", стал совладельцем принципиального соперника этого клуба - "Хаммарбю". В частности, в предыдущий раз злоумышленники отрезали статуе нос.
Как сообщал УНИАН, ранее Ибрагимович подписал контракт с "Миланом".
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