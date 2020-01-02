16 погибших: футбольный матч в мексиканской тюрьме завершился побоищем

Заключенные вышли на поле с огнестрельным оружием.

Футбольный товарищеский матч в мексиканской тюрьме завершился перестрелкой и дракой.

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Об этом сообщает Sopitas.

Команды заключенных должны были провести игру в тюремном дворе, а на поединок пришли их семьи и друзья. Однако участники вышли на поле с оружием и открыли огонь, после чего началась кровавая драка.

Итогом стали 16 погибших, а еще пять человек получили ранения. Убитыми оказались только заключенные, а вот ранения получили несколько детей, которые были приглашены на игру со своими семьями.

Драка продолжалась порядка двух с половиной часов, после чего полиции все-таки удалось ее остановить.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Райо Вальекано" получил наказание за расизм в адрес Зозули.