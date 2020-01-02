16 погибших: футбольный матч в мексиканской тюрьме завершился побоищем
13:40, 02 января 2020Футбол
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Заключенные вышли на поле с огнестрельным оружием.
Противостояние заключенных длилось больше двух часов / фото: sopitas.com
Футбольный товарищеский матч в мексиканской тюрьме завершился перестрелкой и дракой.
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Об этом сообщает Sopitas.
Команды заключенных должны были провести игру в тюремном дворе, а на поединок пришли их семьи и друзья. Однако участники вышли на поле с оружием и открыли огонь, после чего началась кровавая драка.
Итогом стали 16 погибших, а еще пять человек получили ранения. Убитыми оказались только заключенные, а вот ранения получили несколько детей, которые были приглашены на игру со своими семьями.
Драка продолжалась порядка двух с половиной часов, после чего полиции все-таки удалось ее остановить.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Райо Вальекано" получил наказание за расизм в адрес Зозули.
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