Украинец Соболь отметился ассистом во втором матче подряд за Брюгге (видео)

Защитник помог своей команде одержать победу.

Украинец Эдуард Соболь помог "Брюгге" одержать победу в 21-м туре чемпионата Бельгии.

В очередном поединке национального первенства команда украинца одержала победу над "Зюлте-Варегемом" со счетом 4:0.

В дополнительное время ко второму тайму 24-летний Соболь ассистировал Руду Вормеру, который забил четвертый мяч в поединке.

Защитник отметился результативной передачей уже во второй игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей в чемпионате Бельгии и шесть игр - в Лиге чемпионов.

Права на Эдуарда Соболя принадлежат донецкому "Шахтеру", а в составе "Брюгге" он выступает на правах аренды.

УНИАН ранее сообщал о том, что голы украинцев принесли "Генту" победу в матче чемпионата Бельгии.