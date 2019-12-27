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Украинец Соболь отметился ассистом во втором матче подряд за Брюгге (видео)

10:47, 27 декабря 2019
Футбол
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Соболь помог Брюгге разгромить соперника / фото: clubbrugge.be

В очередном поединке национального первенства команда украинца одержала победу над "Зюлте-Варегемом" со счетом 4:0.

В дополнительное время ко второму тайму 24-летний Соболь ассистировал Руду Вормеру, который забил четвертый мяч в поединке. 

Защитник отметился результативной передачей уже во второй игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей в чемпионате Бельгии и шесть игр - в Лиге чемпионов.

Права на Эдуарда Соболя принадлежат донецкому "Шахтеру", а в составе "Брюгге" он выступает на правах аренды.

УНИАН ранее сообщал о том, что голы украинцев принесли "Генту" победу в матче чемпионата Бельгии.

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Теги: #Эдуард Соболь