Украинец Соболь отметился ассистом во втором матче подряд за Брюгге (видео)
10:47, 27 декабря 2019Футбол
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Защитник помог своей команде одержать победу.
Соболь помог Брюгге разгромить соперника / фото: clubbrugge.be
Украинец Эдуард Соболь помог "Брюгге" одержать победу в 21-м туре чемпионата Бельгии.
В очередном поединке национального первенства команда украинца одержала победу над "Зюлте-Варегемом" со счетом 4:0.
В дополнительное время ко второму тайму 24-летний Соболь ассистировал Руду Вормеру, который забил четвертый мяч в поединке.
Защитник отметился результативной передачей уже во второй игре подряд. В нынешнем сезоне на его счету 17 матчей в чемпионате Бельгии и шесть игр - в Лиге чемпионов.
Права на Эдуарда Соболя принадлежат донецкому "Шахтеру", а в составе "Брюгге" он выступает на правах аренды.
УНИАН ранее сообщал о том, что голы украинцев принесли "Генту" победу в матче чемпионата Бельгии.
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