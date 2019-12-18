"Шахтер лучше": Шовковский назвал Динамо командой "среднего уровня" (видео)

Легендарный голкипер считает, что на данный момент "Динамо" не входит в число топ-клубов.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский высказал свое мнение о нынешнем уровне киевского "Динамо".

Об этом Шовковский сказал в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".

"Я согласен со словами Александра Хацкевича. На сегодняшний день "Динамо" Киев - это команда среднего уровня. Топ-клуб - это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы", - сказал Шовковский.

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Он также отметил, что "Шахтер" на данный момент выше уровнем, чем "Динамо":

"Скажем так, на сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо". В рамках украинских реалий и "Динамо", и "Шахтер" - топ-клубы. В рамках мирового, европейского футбола я бы все равно поставил "Шахтер" выше "Динамо" Киев".

"На сегодняшний день я вижу, что есть направление, в котором работает клуб - воспитание своих футболистов. Завтра-послезавтра молодые игроки "Динамо" могут быть лидерами на футбольном поле", - также сказал Шовковский.

УНИАН ранее также сообщал о том, что у вратаря "Динамо" Дениса Бойко состоялся жесткий разговор с фанатами.