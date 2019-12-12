Поражение Шахтера от Аталанты стало юбилейным разгромом для украинских клубов в Лиге чемпионов

"Горняки" пропустили от итальянцев три гола.

Поражение донецкого "Шахтера" от "Аталанты" в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3 стало юбилейным в истории украинского футбола.

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В Харькове на ОСК "Металлист" подопечные Луиша Каштру уступили с разгромным счетом 0:3 и не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Этот разгром стал 30-м за всю историю выступлений украинских клубов в Лиге чемпионов.

Из них 19 раз с крупным счетом проигрывал "Шахтер", а остальные 11 поединков - в пассиве киевского "Динамо".

Кроме того, "горняки" потерпели 50-е поражение в Лиге чемпионов, если считать также игры квалификации турнира.

"Шахтер" занял третье место в группе С и сыграет в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 16 декабря.

УНИАН ранее сообщал о том, что определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.