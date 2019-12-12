Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
11 декабря завершились все матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
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Определились 16 участников первого раунда плей-офф - 1/8 финала турнира.
Стоит отметить, что все победители восьми групп попали в число сеяных команд, а клубы, занявшие вторые места, стали несеяными.
Сеяные: ПСЖ, "Манчестер Сити", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль", "Барслеона", "РБ Лейпциг", "Валенсия".
Несеяные: "Реал", "Тоттенхэм", "Аталанта", "Наполи", "Атлетико", "Боруссия" Д, "Лион", "Челси".
Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф вышли только представители топ-5 чемпионатов континента. Единственный представитель Украины в Лиге чемпионов донецкий "Шахтер" занял третье место в группе C и отправился в Лигу Европы.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 16 декабря. По ее итогам между собой не смогут сыграть представители одной страны, а также команды, которые играли в одной группе.
Первые матчи этой стадии запланированы на 18-19 и 25-26 февраля, ответные - на 10-11 и 17-18 марта 2020 года.
УНИАН ранее сообщал о том, что главный тренер "Шахтера" поделился эмоциями после поражения от "Аталанты".