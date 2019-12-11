"Настраивать нет смысла": Михайличенко не уверен, что Динамо отошло от поражения против Зари

Тренер надеется, что команда справится с психологическим напряжением.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о состоянии команды накануне матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано".

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Тренер дал комментарий клубной пресс-службе.

"Насколько нам удалось отойти от поражения от "Зари", покажет завтрашний день. Не скажу, что у нас все хорошо и отлично, но я надеюсь на это. На такие матчи настраивать нет смысла, все понимают его важность. Все знают, что все в наших руках.

Матч надо начинать не с первого касания, а намного раньше. Это психологический фактор, с которым надо бороться, чтобы не давать сопернику с первых же минут почувствовать свою игру", - заявил Михайличенко.

Также наставник киевлян сообщил, что Виталий Миколенко и Владимир Шепелев готовятся к игре:

"Есть игроки с небольшими повреждениями. Не хотелось бы об этом пока говорить, у нас еще одна тренировка. Но на данный момент все нормально. Миколенко и Шепелев готовятся к матчу. Будем надеяться, что они окажутся готовыми на 100%. Но об этом можно будет рассуждать только завтра".

Матч пройдет 12 декабря на "Олимпийском". Начало - в 19:55. "Динамо" необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на матч "Динамо" - "Лугано".