Динамо - Лугано - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

Киевляне не смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.

12 декабря киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимало "Лугано" в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.

Лига Европы, групповой этап, 6-й тур

Динамо - Лугано - 1:1

Голы: Цыганков, 90+4 - Араторе, 45

Динамо: Бущан, Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера (Цитаишвили, 64), де Пена (Гармаш, 77), Шепелев, Буяльский, Караваев, Цыганков, Беседин (Соль, 81).

Лугано: да Коста, Яо, Сульмони, Дапрела, Обексер, Кустодио, Ловрич (Чрнигой, 84), Гвидотти (Вечеи, 55), Дальмонте (Марич, 64), Араторе, Холендер

Онлайн-трансляция матча

90+5 - Финальный свисток! 1:1. "Динамо" вылетает из Лиги Европы

90+4 - ГОЛ! Все-таки уходит от поражения "Динамо" - 1:1. Цыганков обводящим ударом отправил мяч в сетку.

90+3 - Еще один момент у "Динамо", но киевляне вновь не реализуют его.

90 - Четыре минуты добавлено.

86 - Момент! Хороший удар от Соля, но по центру - голкипер отразил его. Атака продолжилась, и Буяльский завершил ее промахом.

84 - У "Лугано" Чрнигой поменял Ловрича.

83 - Миколенко держится за колено. Врачи вышли на поле.

81 - Соль вышел на поле вместо Беседина.

80 - Вечеи получил желтую карточку.

79 - Всего два удара в створ у "Динамо" к этой минуте. Оба на счету Цыганкова.

77 - Гармаш вышел вместо де Пены у "Динамо".

76 - Неплохой удар от Цыганкова - голкипер выручает "Лугано".

74 - Часики тикают, на табло 0:1, и забивать "Динамо" нужно два... В параллельном матче группы В 0:0, но этот результат не особо интересен, пока киевляне проигрывают.

70 - Классный удар от Цыганкова со штрафного, но да Коста потащил.

67 - Желтая карточка для Обексера, который прихватил Цитаишвили.

64 - Марич вышел у "Лугано" вместо Дальмонте, а у "Динамо" Цитаишвили поменял Кендзеру.

60 - Обводящий удар от Караваева - мимо цели.

59 - Какой момент! Штанга! Буяльский после подачи Миколенко переправлял мяч в ворота, но тот попал в дальнюю штангу, ударился об линию и вылетел в поле. Еще и Беседин пытался дотянуться до мяча и "внести" его в ворота, но не достал.

58 - Было подозрение на фол на Караваеве в штрафной "Лугано", но арбитр не увидел повода для пенальти.

56 - Могло быть очень опасно, но Беседину все же не позволили замкнуть передачу. А в следующей атаке де Пена бил головой - за перекладиной приземлился мяч.

55 - Замена у "Лугано". Вечеи вместо Гвидотти.

54 - Плотный удар от Цыганкова - мяч ногой отразил защитник. Добивание от Караваева также пришлось в соперника.

53 - Находится мяч под контролем у "Динамо", но как-то совсем безэмоционально действуют киевляне. Как будто их все устраивает.

50 - Момент! Миколенко простреливал на дальнюю, но Караваев не сумел точно замкнуть. Помешал ему соперник, который прямо перед ударом зацепил мяч ногой и немного изменил его траекторию.

48 - Холендер из явного офсайда переправил мяч в ворота Бущана. Еще до удара прозвучал свисток арбитра, гол не засчитан.

47 - Довольно опасно было у ворот "Лугано", но Цыганков в касание пробил в своего.

46 - Матч продолжается!

45+2 - Перерыв. "Динамо" уступает - 0:1

45+2 - Караваев в штрафной соперника убрал мяч под себя и пробил, но заработал лишь уголовой благодаря рикошету.

45 - ГОЛ. "Динамо" пропускает - 0:1. Одна из редких атак "Лугано" завершилась подачей от лицевой на Араторе, который нанес точный удар головой.

42 - Забили киевляне, но гол справедливо не засчитан. Буяльский находился в положении вне игры.

40 - 40 минут позади, счет по-прежнему не открыт. "Динамо" владеет преимуществом, но нужно создавать больше шансов.

35 - Еще один перспективный штрафной был у "Динамо". Цыганков взялся пробивать, но направил мяч выше цели.

34 - Дальний удар от Араторе - очень неточно.

31 - Стопроцентный момент у "Динамо"! Просто удивительно, как не забил Беседин! Миколенко убежал от соперника и прострелил во вратарскую, Беседину оставалось только подставить ногу и переправить мяч в сетку, но форвард пробил над перекладиной.

27 - Цыганков подал на ближнюю, де Пена подставил голову и не попал в створ.

25 - 76% игрового времени к середине тайма владеет мячом "Динамо", 24% - "Лугано".

24 - Караваев сместился с правого фланга вдоль линии штрафной и запустил мяч куда-то на трибуны.

23 - Цыганков вновь получил по ноге, причем по той же. Пока продолжает игру капитан "Динамо".

22 - Удар из-за пределов штрафной от де Пены - октровенно неудачно.

20 - Де Пена со штрафного пробил прямо в стенку. Упущен хороший шанс.

18 - Затянулась пауза в игре. Врачи на поле оказывают помощь Цыганкову.

17 - Цыганков пробивал из-за пределов штрафной и в этот момент получил по ноге. Желтая карточка для Гвидотти и перспективный штрафной для киевлян.

15 - Не открыли команды счет в дебюте встречи - 0:0

12 - Еще одно обострение от "Динамо". Буяльский пытался вырезать подачу в центр штрафной, но вместо этого мяч полетел в ближний угол - голкипер "Лугано" был там и среагировал.

10 - Цыганков опасно простреливал во вратарскую, но Бедедину не хватило каких-то сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

7 - "Лугано" одну из своих первых атак довел до удара Яо с острого угла, но ивуариец пробил выше цели.

5 - Еще один угловой, и на этот раз с ударом. Беседину удалось пробить головой, но мяч полетел сильно выше ворот.

4 - Миколенко принял мяч в штрафной после подачи Караваева, пробил, но удар получился слабым и в соперника.

3 - Динамовцы заработали первый в матче угловой. Но завершить подачу ударом не удалось.

1 - Прозвучал стартовый свисток!

Футболисты уже вышли на поле и пожали друг другу руки. Матч вот-вот начнется.

Команды на разминке

Уже известен состав "Динамо"

"Олимпийский" ждет начала матча

Пресс-служба киевлян сообщила, что на матче ожидается порядка 20 тысяч болельщиков. При этом "Лугано" поддержат 30-35 фанатов.

Как выступали команды в последних матчах.

Вот что думает защитник "Динамо" Виталий Миколенко:

"Уверен, если мы настроимся на матч должным образом, то все будет хорошо. С любым соперником может быть сложно, если дать слабину. Если покажем на поле, кто здесь хозяин, то добьемся нужного результата. Чем опасен соперник? Прежде всего, быстрыми контратаками".

Тренировка "Динамо" накануне матча.

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков заявил, что с пониманием относится к реакции болельщиков на последние неудачи команды:

"Мое дело - играть в футбол, а не звать болельщиков. Мы должны звать их на стадион своей игрой, а не словами. Я сейчас могу много наговорить, но, действительно, результаты команды сейчас не самые лучшие и понятно, почему болельщики не ходят на стадион. Я знаю, что команда всегда выкладывается на поле на 100 процентов. Но, конечно, для болельщика главное - результат. Надеюсь, мы его добудем".

Ситуация в группе.

Последний матч "Динамо" провело в УПЛ, где потерпело поражение от луганской "Зари" - 1:2. "Лугано", в свою очередь, разошлось миром с "Ксамаксом" в швейцарском первенстве - 1:1.

Вот такой матч предшествовал у "Динамо" в Премьер-лиге. Смогут ли киевляне реабилитироваться?

Первая игра команд состоялась в Швейцарии еще в октябре - тогда была зафиксирована ничья 0:0.

Динамо - Лугано: анонс матча Лиги Европы

Киевляне занимают третье место в группе B и отстают от "Мальме" на два пункта, а от "Копенгагена" - на три, тогда как "Лугано" идет четвертым и уже не имеет шансов на еврокубковую весну.

Динамо - Лугано: прогноз букмекеров

Для выхода в 1/16 финала подопечные Алексея Михайличенко должны побеждать, но и это еще не гарантия. Чтобы не зависеть от результата параллельной игры, динамовцы должны обыгрывать соперника с разницей в два мяча или крупнее.