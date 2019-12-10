Динамо - Лугано: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевляне проведут решающий матч на групповой стадии еврокубка.

12 декабря киевское "Динамо" на "Олимпийском" проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.

Букмекеры считают киевлян безоговорочными фаворитами матча против "Лугано".

На домашнюю победу "Динамо" дается коэффициент 1,23, на ничью - 6,40, а на победу гостей - 14,50.

Напомним, по итогам этой встречи станет известно, сможет ли "Динамо" пробиться в плей-офф турнира. На данный момент у "Динамо" - 6 очков, у "Мальме" - 8, а у "Копенгагена" - 9. "Лугано" (2 очка) уже потерял шансы на выход в плей-офф.

В матче первого круга динамовцам не удалось обыграть "Лугано" на выезде. Та встреча завершилась без забитых голов - 0:0.

Как сообщал УНИАН, перед решающим матчем в Лиге Европы "Динамо" на выезде проиграло "Заре".