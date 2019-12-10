Динамо - Лугано: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
14:06, 10 декабря 2019Футбол
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Киевляне проведут решающий матч на групповой стадии еврокубка.
Лугано - Динамо / REUTERS
12 декабря киевское "Динамо" на "Олимпийском" проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Лугано.
Букмекеры считают киевлян безоговорочными фаворитами матча против "Лугано".
На домашнюю победу "Динамо" дается коэффициент 1,23, на ничью - 6,40, а на победу гостей - 14,50.
Напомним, по итогам этой встречи станет известно, сможет ли "Динамо" пробиться в плей-офф турнира. На данный момент у "Динамо" - 6 очков, у "Мальме" - 8, а у "Копенгагена" - 9. "Лугано" (2 очка) уже потерял шансы на выход в плей-офф.
В матче первого круга динамовцам не удалось обыграть "Лугано" на выезде. Та встреча завершилась без забитых голов - 0:0.
Как сообщал УНИАН, перед решающим матчем в Лиге Европы "Динамо" на выезде проиграло "Заре".
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