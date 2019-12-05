Украинский нападающий Кравец забил дебютный гол в сезоне за турецкий клуб (видео)

Артем Кравец помог "Кайсериспору" одержать победу в матче Кубка Турции.

Украинский нападающий Артем Кравец отличился за "Кайсериспор" в первом матче 1/16 финала Кубка Турции против "Маниса ББСК".

Кравец вышел на поле в стартовом составе своей команды и на 51-й минуте сделал счет 3:0. Украинец в касание отправил мяч в сетку из центра штрафной.

Украинский нападающий был заменен на 72-й минуте, а "Кайсериспор" в итоге одержал победу со счетом 3:2.

Для Кравца этот матч стал только вторым в сезоне. Ранее украинец не выходил на поле после операции по удалению спинной грыжи, которую перенес в первой половине сентября.

Напомним, 30-летний Кравец выступает за "Кайсериспор" с января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, ранее в матче Кубка Турции отличился еще один украинец Евгений Селезнев.