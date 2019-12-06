Шахтер без проблем разобрался с Олимпиком в донецком дерби

"Горняки" добыли 15-ю победу в этом сезоне УПЛ.

В 17-м туре украинской Премьер-лиги состоялось донецкое дерби - "Шахтер" в Харькове принимал "Олимпик".

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Команда Луиша Каштру одержала победу со счетом 3:0.

"Горняки" вышли вперед уже на четвертой минуте, когда Тете прострелил в штрафную, Шахаб неудачно вынес мяч, а Матвиенко нанес точный удар с близкой дистанции под левую штангу.

Еще до перерыва хозяева могли увеличить свое преимущество, но свои моменты не реализовали Коваленко, Матвиенко, Тете и Мораес.

Во втором тайме "Шахтер" контролировал ситуацию и продолжал давить, что в итоге привело ко второму голу: классной передачей Мораеса воспользовался Марлос, которому оставалось попасть по пустым воротам.

Точку в добавленное время поставил Исмаили, который сыграл на добивании после того, как Ксенз отбил удар Тайсона на линии ворот.

"Шахтер" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Матвиенко, 4, Марлос, 77, Исмаили, 90+1

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Алан Патрик (Маркос Антонио, 87), Степаненко, Тете (Марлос, 68), Коваленко (Соломон, 82), Тайсон, Мораес

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Лукьянчук, Клименчук, Завийский (Фабиньо, 63), Цымбалюк, Политыло, Имери, Балашов (Г. Пасич, 72), Шахаб (Джеффри, 81)

Предупреждения: Тайсон - Ксенз, Политыло

"Шахтер" набрал 47 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" имеет 18 очков и идет седьмым.

УНИАН ранее сообщал, где смотреть все матчи 17-го тура УПЛ.