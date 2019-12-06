Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 17-го тура

В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Заря", а "Шахтер" будет принимать "Олимпик".

С 6 по 8 декабря пройдут матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 6 декабря 19.00. "Шахтер" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 1" 7 декабря 14.00. "Александрия" - "Ворскла" Трансляция: "Футбол 2" 17.00. "Колос" - "Днепр" Трансляция: "Футбол 2" 8 декабря 14.00. "Мариуполь" - "Львов" Трансляция: "Футбол 1" 14.00. "Карпаты" - "Десна" Трансляция: "УНИАН ТВ" 17.00. "Динамо" - "Заря" Трансляция: "2+2" УНИАН ранее также сообщал о том, что игрока "Карпат" признали лучшим футболистом месяца в УПЛ.

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