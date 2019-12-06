Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 17-го тура
09:46, 06 декабря 2019Футбол
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В центральном матче тура встретятся "Динамо" и "Заря", а "Шахтер" будет принимать "Олимпик".
В первом круге Заря и Динамо сыграли вничью - 2:2 / фото: ФК Динамо Киев
С 6 по 8 декабря пройдут матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
6 декабря
19.00. "Шахтер" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
7 декабря
14.00. "Александрия" - "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
17.00. "Колос" - "Днепр"
Трансляция: "Футбол 2"
8 декабря
14.00. "Мариуполь" - "Львов"
Трансляция: "Футбол 1"
14.00. "Карпаты" - "Десна"
Трансляция: "УНИАН ТВ"
17.00. "Динамо" - "Заря"
Трансляция: "2+2"
УНИАН ранее также сообщал о том, что игрока "Карпат" признали лучшим футболистом месяца в УПЛ.
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