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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 17-го тура

09:46, 06 декабря 2019
Футбол
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В первом круге Заря и Динамо сыграли вничью - 2:2 / фото: ФК Динамо Киев

Расписание трансляций

6 декабря

19.00. "Шахтер" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1"

7 декабря

14.00. "Александрия" - "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

17.00. "Колос" - "Днепр"

Трансляция: "Футбол 2"

8 декабря

14.00. "Мариуполь" - "Львов"

Трансляция: "Футбол 1"

14.00. "Карпаты" - "Десна"

Трансляция: "УНИАН ТВ"

17.00. "Динамо" - "Заря"

Трансляция: "2+2"

УНИАН ранее также сообщал о том, что игрока "Карпат" признали лучшим футболистом месяца в УПЛ.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#чемпионат Украины