"Нужно подождать": в бразильском клубе подтвердили интерес к легионеру Динамо

"Коринтианс" работает над подписанием защитника Сидклея.

В бразильском "Коринтиансе" подтвердили информацию о переговорах по трансферу защитника "Динамо" Сидклея.

Об этом сообщил директор "Коринтианс" Дуйлио Монтейро Алвес, передает globoesporte.globo.com.

"Сидклей нам интересен, но нужно еще подождать. Если его переход состоится, он может стать хорошей опцией для нас. Но его трансфер не является для нас главным приоритетом", - сказал Алвес.

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Ранее сообщалось, что "Коринтианс" хочет взять Сидклея в аренду бесплатно, но при этом полностью выплачивать зарплату футболиста.

Отметим, что в 2018 году Сидклей уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды.

В текущем сезоне бразилец ни разу не появлялся на поле в футболке "Динамо".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Коринтианс" заинтересован в подписании лидера "Шахтера" Тайсона.