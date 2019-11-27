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Лига чемпионов: Ювентус обыграл Атлетико, ничья в Мадриде и другие результаты 26 ноября

00:39, 27 ноября 2019
Футбол
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Пауло Дибала / REUTERS

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в Манчестере, ПСЖ благодаря голам на 81-й и 83-й минутах ушел от поражения в матче против "Реала", а Пауло Дибала принес "Ювентусу" победу над "Атлетико". В Белграде четыре гола Роберта Левандовски помогли "Баварии" разгромить "Црвену Звезду". Также отметим, что "Тоттенхэм" одержал первую победу в ЛЧ под руководством Жозе Моуриньо.

По итогам этого игрового дня список участников плей-офф дополнили три команды: "Реал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити".

Результаты матчей

Группа А

"Галатасарай" - "Брюгге" - 1:1

Голы: Бюйюк, 11 - Дьятта, 90+2

"Реал" - ПСЖ - 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Положение команд: ПСЖ - 13 очков", "Реал" - 8, "Брюге" - 3, "Галатасарай" - 2

Реал - ПСЖ / REUTERS

Группа В

"Црвена Звезда" - "Бавария" - 0:6

Голы: Горецка, 14, Левандовски, 53 (с пенальти), 60, 64, 68, Толиссо, 89

"Тоттенхэм" - "Олимпиакос" - 4:2

Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 - Аль-Араби, 6, Семеду, 19

Положение команд: "Бавария" - 15 очков", "Тоттенхэм" - 10, "Црвена Звезда" - 3, "Олимпиакос" - 1

Црвена Звезда - Бавария / REUTERS

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Группа С

"Манчестер Сити" - "Шахтер" - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

"Аталанта" - "Динамо" Загреб - 2:0

Голы: Муриэль, 27 (с пенальти), Гомес, 47 

Положение команд: "Манчестер Сити" - 11 очков, "Шахтер" - 6, "Динамо" Загреб - 5, "Аталанта" - 4

Аталанта - Динамо Загреб / REUTERS

Группа D

"Локомотив" - "Байер" - 0:2

Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол), Бендер, 54

"Ювентус" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Положение команд: "Ювентус" - 13 очков, "Атлетико" - 7, "Байер" - 6, "Локомотив" - 3

Локомотив - Байер / REUTERS

27 ноября пройдут еще восемь матчей пятого тура группового этапа ЛЧ.

Как сообщал УНИАН, ранее нападающий "Реала" повторил уникальный рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов.

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Теги: #Реал#Шахтер#Бавария#Лига чемпионов#Ювентус#ПСЖ#Атлетико Мадрид#Манчестер Сити#Тоттенхэм