Нападающий Реала повторил уникальный рекорд Месси в Лиге чемпионов

Карим Бензема помог мадридцам одержать разгромную победу.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился голом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая".

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Испанский клуб одержал победу со счетом 6:0, а Бензема по итогам поединка повторил рекорд, который принадлежал только форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

31-летний француз отличился забитым мячом уже в 15-м подряд сезоне в Лиге чемпионов. Месси добился этого также в текущем сезоне, когда поразил ворота "Славии".

Таким образом, теперь в истории футбола есть два игрока, которые преодолели отметку в 15 сезонов с забитыми голами.

"Реал" набрал семь очков и занимает второе место в группе A, отставая от ПСЖ на пять очков.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах Лиги чемпионов 6 ноября.