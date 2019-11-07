Нападающий Реала повторил уникальный рекорд Месси в Лиге чемпионов
09:55, 07 ноября 2019Футбол
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Карим Бензема помог мадридцам одержать разгромную победу.
Карим Бензема / REUTERS
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема отличился голом в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов против "Галатасарая".
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Испанский клуб одержал победу со счетом 6:0, а Бензема по итогам поединка повторил рекорд, который принадлежал только форварду "Барселоны" Лионелю Месси.
31-летний француз отличился забитым мячом уже в 15-м подряд сезоне в Лиге чемпионов. Месси добился этого также в текущем сезоне, когда поразил ворота "Славии".
Таким образом, теперь в истории футбола есть два игрока, которые преодолели отметку в 15 сезонов с забитыми голами.
"Реал" набрал семь очков и занимает второе место в группе A, отставая от ПСЖ на пять очков.
УНИАН ранее сообщал о всех результатах Лиги чемпионов 6 ноября.
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